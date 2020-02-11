СМИ: В НХЛ возник дефицит клюшек из-за коронавируса

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Большинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) столкнулись с дефицитом клюшек из-за вспышки коронавируса в Китае.
СМИ: В НХЛ возник дефицит клюшек из-за коронавируса
  • Pixabay

Как сообщает The Boston Globe, это связано с остановкой поставок клюшек, которые производятся из Китая, их используют 75% игроков лиги. По данным издания, поставки были прекращены ещё в конце января.

Отмечается, что теперь игрокам приходится гораздо бережнее относиться к данному виду экипировки как на тренировках, так и во время матчей.

Форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что если дефицит затянется, то ему и многим игрокам придётся изменить свой стиль игры.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей.

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