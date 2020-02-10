Ловчев уверен, что «Локомотиву» необходим быстрый нападающий

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, игрока какого плана нужно приобрести столичному «Локомотиву».
Ловчев уверен, что «Локомотиву» необходим быстрый нападающий
  • РИА Новости

«Локомотиву» нужен быстрый нападающий. Им необходим игрок, чтобы выйти в Лигу чемпионов уже в этом сезоне», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Он отметил, что на Кубке Париматч Премьер главный тренер железнодорожников доверял в нападении молодым футболистам, но добавил, что в Российской премьер-лиге их, возможно, будут выпускать только на последних минутах, так как они ещё не готовы играть весь матч.

«Могу уверенно сказать, что команде нужен форвард», — подчеркнул Ловчев.

До этого в СМИ появилась информация, что «Локомотив» ищет замену нападающему Фёдору Смолову, которого отдали в аренду испанской «Сельте» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в форварде сборной Сербии.

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