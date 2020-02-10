Мостовой: в «Сельте» любого русского будут поддерживать

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал дебют в испанском клубе российского форварда Фёдора Смолова.

« Нельзя сказать, что Смолов выделялся на поле. Искал себя, но не смог до конца этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать»,— цитирует Мостового «Чемпионат».

Также бывший футболист «Сельты» прокомментировал тёплый приём российскому футболисту от испанской публики.

Фанаты «Сельты» будут любить русских ещё лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала», — добавил Мостовой.

В матче 23-го тура Примеры «Сельта» обыграла «Севилью» со счётом 2:1.

Ранее Смолов поделился фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей».