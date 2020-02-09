«Сельта» добыла волевую победу над «Севильей» и покинула зону вылета в Примере

В матче 23-го тура испанской Примеры «Сельта» на своём поле одержала победу над «Севильей».

Встреча, проходившая на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сельты».

В первом тайме счёт открыл футболист «Севильи» Юсеф Эн-Несири. Во второй половине поединка отличились футболисты хозяев Яго Аспас и Пионе Систо.

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, заработав жёлтую карточку.

Клуб из Виго покинул зону вылета и занимает 17-е место, опережая «Эспаньол», «Леганес» и «Мальорку» на два очка.

Ранее сообщалось, что Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей».