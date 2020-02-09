Джонс: поставил бы деньги на Нурмагомедова в реванше с Макгрегором

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс оценил шансы обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на повторную победу над ирландцем Конором Макгрегором.
Джонс: поставил бы деньги на Нурмагомедова в реванше с Макгрегором
  • Reuters

«Я не люблю ставить против борцов, они умеют диктовать ход поединка. Они выбирают — вести бой в стойке или в партере. Все козыри снова будут на руках у Нурмагомедова. Конечно, у Макгрегора будет шанс. Но если бы мне пришлось ставить деньги, я бы поставил на Хабиба», — цитирует Джонса TMZ.

В первом бою Нурмагомедова и Макгрегора, который состоялся в октябре 2018 года, россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде. 

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что реванш с Макгрегором может состояться только на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить