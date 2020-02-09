Джонс: поставил бы деньги на Нурмагомедова в реванше с Макгрегором
- Reuters
«Я не люблю ставить против борцов, они умеют диктовать ход поединка. Они выбирают — вести бой в стойке или в партере. Все козыри снова будут на руках у Нурмагомедова. Конечно, у Макгрегора будет шанс. Но если бы мне пришлось ставить деньги, я бы поставил на Хабиба», — цитирует Джонса TMZ.
В первом бою Нурмагомедова и Макгрегора, который состоялся в октябре 2018 года, россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что реванш с Макгрегором может состояться только на улице.