Соболев: эмоции от победы на Кубке Париматч Премьер только положительные
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«Эмоции, конечно, только положительные. Я бы сказал, что это была главная репетиция, чтобы теперь в сезоне мы взяли трофей такой же кубковый и в принципе выступили хорошо», — заявил Соболев после матча.
Также форвард «Спартака» рассказал о собственной адаптации в команде.
«Я осваиваюсь потихонечку. Начинаю понимать игру. Конечно, в этом матче было уже попроще. Я думаю, что с каждой тренировкой, с каждой игрой будет всё проще и проще», — добавил футболист.
Ранее Джикия признался, что «Спартак» пока не готов к сезону.