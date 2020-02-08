Соболев: эмоции от победы на Кубке Париматч Премьер только положительные

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев назвал победу в Кубке Париматч Премьер генеральной репетицией перед стартом второй половины сезона.
Соболев: эмоции от победы на Кубке Париматч Премьер только положительные
  • ©spartak.com

«Эмоции, конечно, только положительные. Я бы сказал, что это была главная репетиция, чтобы теперь в сезоне мы взяли трофей такой же кубковый и в принципе выступили хорошо», — заявил Соболев после матча.

Также форвард «Спартака» рассказал о собственной адаптации в команде. 

«Я осваиваюсь потихонечку. Начинаю понимать игру. Конечно, в этом матче было уже попроще. Я думаю, что с каждой тренировкой, с каждой игрой будет всё проще и проще», — добавил футболист.

Ранее Джикия признался, что «Спартак» пока не готов к сезону.

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