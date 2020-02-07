Экс-одноклубник Роналду считает, что португалец может выступать до 40 лет
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
«Криштиану Роналду, которому исполнилось 35 лет, всё ещё находится на пике своей игры. В этом сезоне он забил 33 гола, это феноменальный результат. Роналду говорил, что хочет играть на самом высоком уровне до 40 лет, я могу представить это. Но вы должны прислушиваться к своему телу и знать, когда нужно остановиться», — цитирует Бербатова BetFair.
Ранее сообщалось, что Роналду на 35-летие подарили автомобиль.