Экс-одноклубник Роналду считает, что португалец может выступать до 40 лет

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов, выступавший за «Манчестер Юнайтед» вместе с Криштиану Роналду, прокомментировал физическую форму 35-летнего португальца.

«Криштиану Роналду, которому исполнилось 35 лет, всё ещё находится на пике своей игры. В этом сезоне он забил 33 гола, это феноменальный результат. Роналду говорил, что хочет играть на самом высоком уровне до 40 лет, я могу представить это. Но вы должны прислушиваться к своему телу и знать, когда нужно остановиться», — цитирует Бербатова BetFair.

Ранее сообщалось, что Роналду на 35-летие подарили автомобиль.