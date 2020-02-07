Исмаилов рассказал, почему согласился драться с Александром Емельяненко
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«На бой согласился из-за вас, которые спрашивали, сумел ли бы я победить. Потом уже Саша со своим: «Я ему по голове надаю». Так пошло-поехало», — заявил Исмаилов на пресс-конференции.
Также боец рассказал, в каком раунде планирует нокаутировать соперника.
«Нокаут будет. Думаю, ближе к концу второго раунда. Александр чуть подустанет, а я буду быстрым. Ладно. За то, что он наговорил, пускай будет в первом», — добавил боец.
Магомед Исмаилов обычно выступает в средней весовой категории, Александр Емельяненко является тяжеловесом.
Ранее Александр Емельяненко заявил Исмаилову, что его хватит на 20 секунд.