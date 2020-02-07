Исмаилов: мне нравится Александр Емельяненко, он хороший человек

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своём отношении к будущему сопернику Александру Емельяненко.

«Емельяненко мне тоже нравится. Ну, как нравится… Он хороший человек. Я считаю, что у него есть свои слабости. И когда его рука дотягивается до этих слабостей, он перестаёт быть самим собой. Но я вижу в нём честность. Он говорит так, как есть. Этим чуть располагает к себе. У меня негатива к нему нет. Каждый совершает ошибки. Главное — извлекать из этого урок, становиться лучше. А любить братьев Емельяненко не перестанут. Ни Фёдора, ни Александра. Но Саша больше заходит людям, чем молчаливый Фёдор. Сейчас такие времена. Во всяком случае, я так вижу», — цитирует Исмаилова Sport24.

Поединок Исмаилова и Емельяненко состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре.