Итальянский фигурист Грассль заявил, что болеет за Щербакову

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил, что болеет за двукратную чемпионку России Анну Щербакову.
Итальянский фигурист Грассль заявил, что болеет за Щербакову
  • РИА Новости

«Мы познакомились с Анной на этапе юниорского Гран-при в Братиславе в августе 2018 года, а затем ещё встретились на юниорском чемпионате мира в Загребе. Там я уже подарил ей сувениры из Италии, а она мне — из России», — заявил Грассль в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, они часто пересекались на различных шоу. Как отметил фигурист, он также смотрел чемпионат России в декабре и радовался победе Щербаковой.

Грассль — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион Италии.

Ранее Щербакова рассказала о своём отношении к фигурному катанию.

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