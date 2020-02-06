ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА на выезде уступили греческому «Олимпиакосу» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, проходившая в греческом Пирее, завершилась со счётом 72:59 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал Костас Папаниколау, набравший 19 очков, сделавший семь подборов и пять перехватов. У ЦСКА больше всех набрал Майк Джеймс — 20 очков, семь подборов и пять передач.

«Олимпиакос» добыл десятую победу в 24 матчах регулярного чемпионата. У ЦСКА — восьмое поражение.

Ранее сообщалось, что 18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в Тель-Авиве в баскетбольной Евролиге.