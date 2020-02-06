Журналист Кашин признался, что получает угрозы за критику Нурмагомедова

Короткая ссылка
Журналист и писатель Олег Кашин рассказал, как общественность отреагировала на его слова о том, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дискредитирует Россию на международной арене.
Журналист Кашин признался, что получает угрозы за критику Нурмагомедова
  • АГН «Москва»

«Вчерашнее моё высказывание про смешанные единоборства и Хабиба Нурмагомедова вызвало шквал агрессивной реакции. Даже магазин «Мир папах» мне угрожает», — заявил Кашин в эфире «Комсомольской правды».

Также журналист объяснил, почему настолько жёстко высказался о российском чемпионе.

«Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь, что какие-то недалёкие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физический вред. Этот страх унизителен. Тем более для людей, находящихся в цивилизованном обществе. Я шлю лучи возмущения и протеста каждому, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. Считаю, что слово всегда сильнее любой стали и любого кулака. Эти люди хотят доказать мне, что я был неправ, называя их дикарями? Доказывайте», — добавил Кашин.

Ранее отец Нурмагомедова назвал журналиста Кашина завистником и хейтером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить