Журналист Кашин признался, что получает угрозы за критику Нурмагомедова

Журналист и писатель Олег Кашин рассказал, как общественность отреагировала на его слова о том, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дискредитирует Россию на международной арене.

«Вчерашнее моё высказывание про смешанные единоборства и Хабиба Нурмагомедова вызвало шквал агрессивной реакции. Даже магазин «Мир папах» мне угрожает», — заявил Кашин в эфире «Комсомольской правды».

Также журналист объяснил, почему настолько жёстко высказался о российском чемпионе.

«Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь, что какие-то недалёкие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физический вред. Этот страх унизителен. Тем более для людей, находящихся в цивилизованном обществе. Я шлю лучи возмущения и протеста каждому, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. Считаю, что слово всегда сильнее любой стали и любого кулака. Эти люди хотят доказать мне, что я был неправ, называя их дикарями? Доказывайте», — добавил Кашин.

Ранее отец Нурмагомедова назвал журналиста Кашина завистником и хейтером.