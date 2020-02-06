Бивол рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Макгрегором

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол ответил, в каком случае согласился бы на бой с бывшим обладателем титулов UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«На самом деле многие боксёры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, что тут скрывать. Это может показаться лёгкой работой, потому что сам Макгрегор — не боксёр, он крут в ММА. Хоть и обладает хорошей ударной техникой. Но мы выходим на ринг не только ради поясов, нам хочется и зарабатывать тоже. Так что ответ «да», хотя бой с Конором никогда не был моей целью», — сказал Бивол в интервью RT.

Ранее Бивол признался, что ему не интересен поединок между Макгрегором и Теренсом Кроуфордом.