Бивол рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Макгрегором

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Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол ответил, в каком случае согласился бы на бой с бывшим обладателем титулов UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Бивол рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Макгрегором
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«На самом деле многие боксёры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, что тут скрывать. Это может показаться лёгкой работой, потому что сам Макгрегор — не боксёр, он крут в ММА. Хоть и обладает хорошей ударной техникой. Но мы выходим на ринг не только ради поясов, нам хочется и зарабатывать тоже. Так что ответ «да», хотя бой с Конором никогда не был моей целью», — сказал Бивол в интервью RT.

Ранее Бивол признался, что ему не интересен поединок между Макгрегором и Теренсом Кроуфордом.

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