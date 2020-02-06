Бивол назвал фаворита в бое Бетербиев — Фаньлун

Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол назвал фаворита схватки между обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым и Мэном Фаньлуном.

«Это [Фаньлун] очень непростой боец, да. Но, думаю, Артур настроится и выиграет», — сказал Бивол в интервью RT.

Ранее он выразил уверенность, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.