Бивол назвал фаворита в бое Бетербиев — Фаньлун
Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол назвал фаворита схватки между обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым и Мэном Фаньлуном.
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«Это [Фаньлун] очень непростой боец, да. Но, думаю, Артур настроится и выиграет», — сказал Бивол в интервью RT.
Ранее он выразил уверенность, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.
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