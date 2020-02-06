Бивол назвал фаворита в бое Бетербиев — Фаньлун

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Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол назвал фаворита схватки между обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым и Мэном Фаньлуном.
Бивол назвал фаворита в бое Бетербиев — Фаньлун
  • © РИА Новости

«Это [Фаньлун] очень непростой боец, да. Но, думаю, Артур настроится и выиграет», — сказал Бивол в интервью RT.

Ранее он выразил уверенность, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.

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