Американские баскетболистки устроили массовое побоище во время матча
Инцидент произошел при счёте 81:54 в пользу техасских спортсменок, информирует Houston Chronicle. Известно, что десять участниц побоища получили дисквалификации, а тренера Алабамы отстранили от выполнения своих обязанностей на неопределенный срок. Его коллега из противоположного лагеря пропустит одну игру. Оба университета были оштрафованы на $5 тыс. каждый.
Chillouutttt 😂😂😂 #Myasupic.twitter.com/JUJE5auAhP— jayv (@jayv2truu) February 4, 2020
Ранее сообщалось, что 18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в Тель-Авиве в баскетбольной Евролиге.