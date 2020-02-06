Американские баскетболистки устроили массовое побоище во время матча

Баскетболистки команд Алабамы и Техаса устроили массовую драку в концовке матча.

Инцидент произошел при счёте 81:54 в пользу техасских спортсменок, информирует Houston Chronicle. Известно, что десять участниц побоища получили дисквалификации, а тренера Алабамы отстранили от выполнения своих обязанностей на неопределенный срок. Его коллега из противоположного лагеря пропустит одну игру. Оба университета были оштрафованы на $5 тыс. каждый.

Ранее сообщалось, что 18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в Тель-Авиве в баскетбольной Евролиге.