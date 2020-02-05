Усик в стихах ответил назвавшему его обезьяной военному

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Знаменитый украинский боксёр Александр Усик жёстко ответил бывшему участнику вооружённого конфликта в Донбассе на стороне Украины Леониду Остальцеву.

Ветеран назвал Усика и Василия Ломаченко, другого боксёра, обезьянами. В ответ бывший абсолютный чемпион мира в весе до 90,7 кг опубликовал в своём аккаунте в Instagram стихотворение.

«Может, я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой.

Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а, по сути, первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята, научитесь говорить,

А ещё лучше учитесь не болтать, а сотворить», — написал Усик.

«На словах ты Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем», — добавил он в комментарии.

Ранее сообщалось, что дата возвращения Ковалёва на ринг пока не определена.

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