Овечкин вышел на чистое восьмое место по хет-трикам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое восьмое место по количеству хет-триков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) россиянин трижды поразил ворота соперника. Для него этот хет-трик стал 27-м за карьеру в НХЛ. Он превзошёл результат Мориса Ришара, на счету которого 26 хет-триков.

Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки (50), на втором месте располагается Марио Лемье (40), а тройку лучших замыкает Майк Босси (39).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.