Драчёв заявил, что СБР будет бороться за доброе имя биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой
- РИА Новости
«Мы участвуем в этом процессе, помогаем, проводим определённые консультации, хотя есть сложности и нюансы. Мы поддерживаем наших звёзд биатлона и будем бороться за их доброе имя и выдающиеся спортивные достижения», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Зайцева, Вилухина и Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний срок, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.
На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.
Ранее сообщалось, что Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS.