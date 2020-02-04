Драчёв заявил, что СБР будет бороться за доброе имя биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о предстоящем рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.

«Мы участвуем в этом процессе, помогаем, проводим определённые консультации, хотя есть сложности и нюансы. Мы поддерживаем наших звёзд биатлона и будем бороться за их доброе имя и выдающиеся спортивные достижения», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Зайцева, Вилухина и Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний срок, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.

На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.

Ранее сообщалось, что Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS.