«Ак Барс» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» взял верх над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе казанцев отличились Дмитрий Юдин, Джастин Азеведу, Артём Галимов, Альберт Яруллин и Эмиль Галимов. У гостей шайбы забросили Алексей Макеев и Святослав Гребенщиков.

Для «Ак Барса» эта победа стала седьмой подряд.

В параллельном матче московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» (3:1).

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить