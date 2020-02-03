«Ак Барс» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе казанцев отличились Дмитрий Юдин, Джастин Азеведу, Артём Галимов, Альберт Яруллин и Эмиль Галимов. У гостей шайбы забросили Алексей Макеев и Святослав Гребенщиков.
Для «Ак Барса» эта победа стала седьмой подряд.
В параллельном матче московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» (3:1).
Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.