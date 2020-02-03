Мамиашвили считает, что смерть Амбарцумова является огромной потерей для спортивного мира

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Бывший главный тренер сборной России по борьбе Михаил Мамиашвили отреагировал на смерть чемпиона Европы в греко-римском стиле Бориса Амбарцумова на 46-м году жизни.
Мамиашвили считает, что смерть Амбарцумова является огромной потерей для спортивного мира
  • РИА Новости

«Борис был в сборной команде России в наиболее тяжелые годы, когда менялась страна, везде царил разброд и катастрофическое безденежье, многие тренеры и спортсмены вообще уходили из спорта. Благодаря таким ребятам, как Мурад Карданов, нынешний главный тренер сборной Гоги Когуашвили, Амбарцумов, мы тогда не просто выстояли, но сохранили все победные традиции, заложенные великими поколениями борцов еще в советские времена», — сказал специалист в интервью RT.

По его мнению, все эти люди сохраняли в себе фундаментальные ценности спорта. 

«Борис пришёл в команду совсем юным и не так долго был в ней, но успел выиграть Кубок мира, в 1998-м стал чемпионом Европы, причём сделал это в очень непростой борьбе: золотых медалей в его категории у нас не было на континентальных первенствах семь или восемь лет. После завершения карьеры от работал тренером в Москве, потом несколько лет провёл в Индии, снова вернулся в Москву, где продолжил работать с детьми. Его младший брат Камо сказал мне, что ещё несколько дней назад Боря проводил тренировки. Чувствовал себя нормально, немножко подкашливал. А оказалось — слишком запустил воспаление лёгких», — добавил Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что скончался чемпион Европы Амбарцумов.

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