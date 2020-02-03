Дубль Лукаку позволил «Интеру» приблизиться к «Ювентусу» в чемпионате Италии

Миланский «Интер» в гостях обыграл «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А (2:0).

Голевой дубль оформил Ромелу Лукаку. Оба мяча бельгийский легионер забил в середине второго тайма, причём во втором случае реализовал пенальти.

Победа вывела «Интер» на второе место в турнирной таблице. Лидеру — «Ювентусу» — он после 22 проведённых встреч уступает три очка. «Удинезе» идёт на 15-й позиции, имея 24 зачётных балла.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не сумела обыграть «Алавес» в матче Примеры.