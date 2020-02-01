Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.

За «железнодорожников» с первых минут сыграют вратарь Антон Коченков, защитники Ведран Чорлука, Станислав Магкеев, Бенедикт Хёведес, полузащитники Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, нападающие Рифат Жемалетдинов и Антонио Эдер.

Главный тренер «гробарей» Саво Милошевич включил в «основу» Владимира Стойковича, Бояна Остойича, Неманью Милетича, Страхиню Павловича, Слободана Урошевича, Бибраса Натхо, Сашу Здьелара, Зорана Тошича, Сейдубу Суму, Такуму Асано, Умара Садика.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин задал Валерию Карпину вопрос про очки и пообещал поздравить с днём рождения.