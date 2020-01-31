Стали известны комментаторы и арбитры матча-открытия Кубка Париматч Премьер

В катарской Дохе стартует футбольный турнир Кубок Париматч Премьер с участием российских клубов.

На матче-открытии турнира между московским «Локомотивом» и сербским «Партизаном» отработает дуэт комментаторов Константин Генич и Нобель Арустамян. Обслуживать встречу будет катарская бригада арбитров во главе Мухаммедом Хамисом Аль-Кувари.

Кубок Париматч Премьер пройдёт с 1 по 9 февраля. Помимо «Локомотива» и «Партизана» в турнире также принимают участие московский «Спартак» и «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Чонбуком» в товарищеском матче.