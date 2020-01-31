СМИ: Сульшер потребовал у руководства МЮ приобрести нападающего

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер настаивает, что клубу необходимо приобрести нападающего до закрытия трансферного окна.

Как сообщает The Telegraph, Сульшер оказывает давление на высшее руководство клуба, чтобы те подписали форварда до закрытия трансферного окна.

По итогам 24 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Зимнее трансферное окно в Англии закроется 31 января в 23:00 по Гринвичу (2:00, 1 февраля по Москве).

Ранее сообщалось, что Сульшер жёстко раскритиковал Лингарда во время матча с «Манчестер Сити».