СМИ: Сульшер потребовал у руководства МЮ приобрести нападающего
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, Сульшер оказывает давление на высшее руководство клуба, чтобы те подписали форварда до закрытия трансферного окна.
По итогам 24 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Зимнее трансферное окно в Англии закроется 31 января в 23:00 по Гринвичу (2:00, 1 февраля по Москве).
Ранее сообщалось, что Сульшер жёстко раскритиковал Лингарда во время матча с «Манчестер Сити».