СМИ: Сульшер потребовал у руководства МЮ приобрести нападающего

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер настаивает, что клубу необходимо приобрести нападающего до закрытия трансферного окна.
СМИ: Сульшер потребовал у руководства МЮ приобрести нападающего
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, Сульшер оказывает давление на высшее руководство клуба, чтобы те подписали форварда до закрытия трансферного окна.

По итогам 24 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Зимнее трансферное окно в Англии закроется 31 января  в 23:00 по Гринвичу (2:00, 1 февраля по Москве).

Ранее сообщалось, что Сульшер жёстко раскритиковал Лингарда во время матча с «Манчестер Сити».

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