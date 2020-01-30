Боец ACA Халиев рассказал, как относится к отсутствию допинг-контроля в российских промоушенах

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Экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Хусейн Халиев поделился мнение относительно отсутствия допинг-тестирования в российских промоушенах.
Боец ACA Халиев рассказал, как относится к отсутствию допинг-контроля в российских промоушенах
  • © khusein.khaliev
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«Проблема в том, что те бойцы, кто хотя бы раз применял допинг, уже не могут показать себя без него. Когда человек использует запрещённые препараты, он с большей долей вероятности может показать зрелище, медленнее устаёт. Ни для кого не секрет, что у нас многие «химичат», в том числе Багов», — заявил боец RT.

На турнире АСА 99 в Москве Халиев уступил Али Багову и потерял титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее боксёр Бивол оценил свои шансы в уличной драке с Нурмагомедовым.

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