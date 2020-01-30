СМИ: «Зенит» принял предложение «Сампдории» о возврате из аренды футболиста Ригони

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Санкт-петербургский «Зенит» досрочно вернёт в команду полузащитника Эмилиано Ригони, который последние полгода выступал в аренде в итальянской «Сампдории».
СМИ: «Зенит» принял предложение «Сампдории» о возврате из аренды футболиста Ригони
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sampnews24. По информации источника, в «Сампдории» недовольны выступлениями аргентинца и готовы усадить его в глубокий запас, чтобы он не провёл 20 матчей, необходимых для активации пункта о выкупе. «Зенит» был несогласен с таким развитием событий, поэтому принял решение вернуть футболиста.

В текущем сезоне Ригони провёл девять матчей за «Сампдорию», в которых отметился одной результативной передачей.

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