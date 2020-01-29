Фанаты «МЮ» атаковали дом вице-президента клуба с файерами и дымовыми шашками

Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Как сообщает Sky Sports, возмущенные последними результатами «МЮ» болельщики забросали двор функционера файерами и дымовыми шашками, а также разбрызгали краску из баллончиков.

«Вудворд должен умереть», — написали нападавшие.

Между тем «МЮ» выпустил экстренное заявление в связи с произошедшим. Как указывается в тексте, клуб сотрудничает с полицией и надеется установить всех участников инцидента. В случае идентификации хулиганов им будет пожизненно запрещено посещение стадиона «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Англию Руни провёл первый гол за «Дерби».