Фанаты «МЮ» атаковали дом вице-президента клуба с файерами и дымовыми шашками

Короткая ссылка
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Как сообщает Sky Sports, возмущенные последними результатами «МЮ» болельщики забросали двор функционера файерами и дымовыми шашками, а также разбрызгали краску из баллончиков.

«Вудворд должен умереть», — написали нападавшие.

Между тем «МЮ» выпустил экстренное заявление в связи с произошедшим. Как указывается в тексте, клуб сотрудничает с полицией и надеется установить всех участников инцидента. В случае идентификации хулиганов им будет пожизненно запрещено посещение стадиона «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Англию Руни провёл первый гол за «Дерби».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить