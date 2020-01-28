Джокович: рад, что дружил с Брайантом десять лет

Экс первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с погибшей легендой баскетбола Коби Брайантом.

«Брайант был одним из величайших спортсменов всех времён. Коби вдохновлял меня и множество других людей по всей планете. Мне посчастливилось дружить с ним на протяжении десяти последних лет. Когда мне был необходим совет или поддержка, он был готов её оказать. Коби был моим наставником и другом. Моё сердце разбито новостью о том, что произошло с ним и его дочерью», — сказал Джокович.

26 января Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек разбились при крушении вертолёта над Калифорнией.

Ранее сообщалось, что журнал Time почтит память Коби Брайанта.