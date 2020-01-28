Уткин рассказал, сколько Кокорин получает по контракту с «Зенитом»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился информацией о финансовых условиях действующего контракта нападающего Александра Кокорина с санкт-петербургским «Зенитом».

«Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тыс. рублей по контракту. Я точно знаю», — заявил Уткин в эфире «Эха Москвы».

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Кокорина будет принято 29 января.