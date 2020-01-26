Демченко стала второй в спринте на этапе КМ по санному спорту в Сигулде
Российская саночница Виктория Демченко заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.
- РИА Новости
Россиянка отстала от лидера на 0,069 секунды.
Победу одержала Юлия Таубиц из Германии (31,334). Третьей стала другая представительница России — Татьяна Иванова (+0,124)
Ранее саночник Роман Репилов завоевал серебро на этапе КМ в Латвии.
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