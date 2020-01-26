Демченко стала второй в спринте на этапе КМ по санному спорту в Сигулде

Российская саночница Виктория Демченко заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

РИА Новости

Россиянка отстала от лидера на 0,069 секунды. Победу одержала Юлия Таубиц из Германии (31,334). Третьей стала другая представительница России — Татьяна Иванова (+0,124) Ранее саночник Роман Репилов завоевал серебро на этапе КМ в Латвии.