Зверев отметил прогресс Рублёва на старте теннисного сезона

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Немец Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Зверев отметил прогресс Рублёва на старте теннисного сезона
  • © Wang Jingqiang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Рублёв начал сезон с 11 побед. Надеюсь, смогу прервать эту серию. Он играет потрясающе, смог взять два титула подряд и вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв сильных соперников. Очень рад видеть его прогресс, мы дружим с десяти лет», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Он отметил, что им предстоит провести классный матч.

«Андрей — один из самых атакующих игроков в туре, может пробить навылет из любой позиции. Он сильно прибавил и стал намного лучше подавать, двигаться. При этом он всё ещё молод, но всегда работает, чтобы стать лучше», — добавил 22-летний немец.

Рублёв в третьем круге Australian Open победил бельгийца Давида Гоффена (2:6, 7:6, 6:4, 7:6), а Зверев взял верх над испанцем Фернандо Вердаско (6:2, 6:2, 6:4). Российский и немецкий теннисисты трижды встречались на корте, и во всех случаях победу одерживал Зверев.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал Australian Open.

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