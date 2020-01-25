Авербух назвал прекрасным произвольный танец Синициной и Кацалапова на ЧЕ

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух оценил произвольный танец российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Авербух назвал прекрасным произвольный танец Синициной и Кацалапова на ЧЕ
  • РИА Новости

«Не хочется говорить, разрушать атмосферу. Мне очень понравилось их выступление. Произвольный танец у них сложнее пробивает себе дорогу в отличие от ритм-танца. Но сегодня Синицина и Кацалапов практически со всем справились. Думаю, на чемпионате мира он будет ещё утончённее, филиграннее. Прекрасная работа. Видно, что они много пахали. Это дало свои плоды», — заявил Авербух.

За свой прокат Синицина и Кацалапов получили 131,69 балла. Суммарный результат — 220,42 балла.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин установили два личных рекорда по итогам произвольного танца на ЧЕ в Граце.

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