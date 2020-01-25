Авербух назвал прекрасным произвольный танец Синициной и Кацалапова на ЧЕ
- РИА Новости
«Не хочется говорить, разрушать атмосферу. Мне очень понравилось их выступление. Произвольный танец у них сложнее пробивает себе дорогу в отличие от ритм-танца. Но сегодня Синицина и Кацалапов практически со всем справились. Думаю, на чемпионате мира он будет ещё утончённее, филиграннее. Прекрасная работа. Видно, что они много пахали. Это дало свои плоды», — заявил Авербух.
За свой прокат Синицина и Кацалапов получили 131,69 балла. Суммарный результат — 220,42 балла.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин установили два личных рекорда по итогам произвольного танца на ЧЕ в Граце.