Кирьос: болельщики спасли меня в матче Australian Open с Хачановым
- © Frank Molter/dpa
- globallookpress.com
«Это было сумасшествие, просто что-то невероятное, нет слов. Я бы не победил без поддержки моей команды и болельщиков. Ребята, я думал, что проиграю, однако вы спасли меня, спасибо!» — сказал после матча австралиец.
Соперником Кирьоса в четвёртом круге турнира станет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
Ранее сообщалось, что Хачанов в пяти сетах уступил Кирьосу в третьем круге Australian Open.