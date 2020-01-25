Кирьос: болельщики спасли меня в матче Australian Open с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями после победы над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Это было сумасшествие, просто что-то невероятное, нет слов. Я бы не победил без поддержки моей команды и болельщиков. Ребята, я думал, что проиграю, однако вы спасли меня, спасибо!» — сказал после матча австралиец.

Соперником Кирьоса в четвёртом круге турнира станет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что Хачанов в пяти сетах уступил Кирьосу в третьем круге Australian Open.