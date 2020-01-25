Кафельников поздравил Рублёва с выходом в четвёртый круг Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублёва над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Первым из наших мужчин в 1/8 финала вышел Андрей Рублёв, с чем мы его и поздравляем», — написал Кафельников в своём Twitter.

Он также отметил, что Рублёв с каждым разом доказывает, что способен побеждать в больших матчах, когда это необходимо.

В четвёртом раунде Рублёв сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с испанцем Фернандо Вердаско.

Ранее Рублёв взял верх над Гоффеном в третьем круге Australian Open.