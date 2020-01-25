Кафельников поздравил Рублёва с выходом в четвёртый круг Australian Open
- Reuters
«Первым из наших мужчин в 1/8 финала вышел Андрей Рублёв, с чем мы его и поздравляем», — написал Кафельников в своём Twitter.
Он также отметил, что Рублёв с каждым разом доказывает, что способен побеждать в больших матчах, когда это необходимо.
В четвёртом раунде Рублёв сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с испанцем Фернандо Вердаско.
Ранее Рублёв взял верх над Гоффеном в третьем круге Australian Open.