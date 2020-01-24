Мозякин стал первым игроком в истории, забросившим 400 шайб в КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории, который забросил 400 шайб в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

Мозякин отметился юбилейной шайбой в матче с нижегородским «Торпедо» (3:1). Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.