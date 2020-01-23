Туктамышева: трудно быть с богатым мужчиной

Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что не сможет жить с мужчиной с более высоким доходом.

«Я всегда зарабатывала сама и достаточно неплохие деньги. Наверное, мне будет очень трудно быть с мужчиной, который зарабатывает больше меня. Мужчина есть мужчина. Он опора и поддержка. Но, так как я сама очень много работаю, пашу на тренировках, то готовить для меня не обязательство. Я вообще никогда не склонялась к фанатичному феминизму», — приводит слова Туктамышевой Stories.

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