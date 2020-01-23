«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке

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«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке
  • Reuters

Хозяева открыли счёт в конце первого тайма стараниями Деле Алли. На 70-й минуте форвард гостей Теэму Пукки реализовал пенальти. Однако вскоре лидер «шпор» Сон Хын Мин установил окончательный результат.

С 34-ю набранными очками «Тоттенхэм» Жозе Моуринью занимает шестую строчку. «Норвич» замыкает таблицу, имея лишь 17 зачётных баллов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте.

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