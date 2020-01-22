УНИКС обыграл «Галатасарай» в матче баскетбольного Еврокубка
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 94:69 в пользу хозяев площадки.
В составе УНИКСа 17 очков набрал Эрик Макколлум. Ещё 15 очков команде принёс Джамар Смит.
За «Галатасарай» 22 очка в свой актив записал Тай Уэбстер.
Следующим соперником УНИКСа снова станет «Галатасарай». Игра состоится 29 января в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» уступил «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов по баскетболу.