УНИКС обыграл «Галатасарай» в матче баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС одержал победу над стамбульским «Галатасараем» в матче баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 94:69 в пользу хозяев площадки.

В составе УНИКСа 17 очков набрал Эрик Макколлум. Ещё 15 очков команде принёс Джамар Смит.

За «Галатасарай» 22 очка в свой актив записал Тай Уэбстер.

Следующим соперником УНИКСа снова станет «Галатасарай». Игра состоится 29 января в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» уступил «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов по баскетболу.