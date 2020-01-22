Джокович разгромил 146-ю ракетку мира во втором круге Australian Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
Ито занимает 146-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В третьем круге Джокович сыграет с ещё одним представителем Японии, Йосихито Нисиокой, который победил британца Даниэля Эванса.
Джокович является действующим победителем Australian Open.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в третий раунд Australian Open, в котором сыграет с Петрой Квитовой.