Джокович разгромил 146-ю ракетку мира во втором круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович одержал крупную победу над японцем Тацумой Ито в матче второго круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Ито занимает 146-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге Джокович сыграет с ещё одним представителем Японии, Йосихито Нисиокой, который победил британца Даниэля Эванса.

Джокович является действующим победителем Australian Open.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в третий раунд Australian Open, в котором сыграет с Петрой Квитовой.