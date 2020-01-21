Ян: чувствую, что могу забрать пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал о том, какими он видит свои перспективы на завоевание чемпионского титула в легчайшем дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Перед каждым поединком у меня были лёгкие травмы, но я все равно чувствовал, что смогу превзойти соперника навыками, спортивным IQ. Чувствовал, что сильнее, и побеждал. Сейчас так же: я чувствую, что могу забрать пояс. Вопрос прост — когда дадут чемпионский бой?» — цитирует Яна «Спорт-экспресс».

Россиянин занимает третье место в рейтинге лучших бойцов легчайшего дивизиона UFC. Чемпионом в данном дивизионе является американец Генри Сехудо.

Ранее сообщалось, что боец UFC Ян запустил новый челлендж в соцсетях.