Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Денвер» и одержать пятую победу подряд в НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграла «Денвер Наггетс».

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 115:107.

В составе «Индианы» трипл-дабл оформил Домантас Сабонис: 22 очка, 15 подборов и десять передач. У хозяев дабл-дабл из 30 очков и десяти подборов сделал Никола Йокич.

«Индиана» выиграла пятую игру подряд. У «Денвера» прервалась трёхматчевая победная серия.

Ранее «Сан-Антонио» обыграл «Майами» в матче НБА.