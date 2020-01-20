Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Денвер» и одержать пятую победу подряд в НБА
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Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 115:107.
В составе «Индианы» трипл-дабл оформил Домантас Сабонис: 22 очка, 15 подборов и десять передач. У хозяев дабл-дабл из 30 очков и десяти подборов сделал Никола Йокич.
«Индиана» выиграла пятую игру подряд. У «Денвера» прервалась трёхматчевая победная серия.
Ранее «Сан-Антонио» обыграл «Майами» в матче НБА.