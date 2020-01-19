Российские саночники завоевали шесть медалей на ЧЕ

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.

По итогам соревнований, прошедших в рамках этапа Кубка мира, россияне завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

Золото в активе Татьяны Ивановой, а также Александра Денисьева и Владислава Антонова. Серебро завоевал Семён Павличенко. Бронзовыми призёрами стали Роман Репилов, Виктория Демченко, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Ранее сообщалось, что Павличенко завоевал серебро чемпионата Европы.