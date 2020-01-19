Серроне выписали из больницы после боя с Макгрегором
- Reuters
Как сообщает журналист Бретт Окамото в Twitter, Серроне находится в нормальном состоянии и на данный момент отдыхает со своей семьёй.
Американец был госпитализирован сразу после боя.
19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. Серроне же потерпел 14-е поражение в MMA.
Ранее боец UFC Нейт Диас обвинил Макгрегора и Серроне в постановочном поединке.