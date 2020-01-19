Дадонов вывел «Флориду» вперёд в гостевом матче с «Детройтом»

Российский нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов открыл счёт в выездном матче против «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Уже через минуту с небольшим его партнёр Марк Писик удвоил преимущество «пантер». Сейчас в Детройте перерыв после первого периода.

Ранее сообщалось, что Ковальчук забросил шайбу в матче «Монреаля» с «Вегасом».