Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ

Мужская сборная России потерпела поражение от сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.

Встреча завершилась со счётом 10:11.

В составе российской команды тремя голами отметился Сергей Лисунов.

На данный момент в группе B лидируют представители Сербии, которые набрали шесть очков в двух встречах. У России, Румынии и Нидерландов по три очка.

Возможное участие сборной России в плей-офф зависит от матча Нидерландов и Сербии, который состоится позднее 18 января.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки крупно обыграли команду Хорватии на групповом этапе ЧЕ.