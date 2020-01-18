Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 10:11.
В составе российской команды тремя голами отметился Сергей Лисунов.
На данный момент в группе B лидируют представители Сербии, которые набрали шесть очков в двух встречах. У России, Румынии и Нидерландов по три очка.
Возможное участие сборной России в плей-офф зависит от матча Нидерландов и Сербии, который состоится позднее 18 января.
Ранее сообщалось, что российские ватерполистки крупно обыграли команду Хорватии на групповом этапе ЧЕ.