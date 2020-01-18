Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ

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Мужская сборная России потерпела поражение от сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.
Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 10:11.

В составе российской команды тремя голами отметился Сергей Лисунов.

На данный момент в группе B лидируют представители Сербии, которые набрали шесть очков в двух встречах. У России, Румынии и Нидерландов по три очка.

Возможное участие сборной России в плей-офф зависит от матча Нидерландов и Сербии, который состоится позднее 18 января.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки крупно обыграли команду Хорватии на групповом этапе ЧЕ.

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