Кафельников — Рублёву: ждём тебя в десятке уже после Australian Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории АТР 250 в австралийской Аделаиде.

«Россиянин Андрей Рублёв продолжает доминировать в нынешнем сезоне, выиграв второй подряд титул в Аделаиде. Принимай поздравления, красавчик! Ждём тебя в десятке уже после Australian Open», — написал Кафельников в Twitter.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв встретится с местным теннисистом Кристофером О’Коннеллом. В настоящее время Рублёв занимает 18-ю строчку в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Харриса и выиграл турнир АТР в Аделаиде.