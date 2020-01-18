Кафельников — Рублёву: ждём тебя в десятке уже после Australian Open

Короткая ссылка
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории АТР 250 в австралийской Аделаиде.
Кафельников — Рублёву: ждём тебя в десятке уже после Australian Open
  • Reuters

«Россиянин Андрей Рублёв продолжает доминировать в нынешнем сезоне, выиграв второй подряд титул в Аделаиде. Принимай поздравления, красавчик! Ждём тебя в десятке уже после Australian Open», — написал Кафельников в Twitter.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв встретится с местным теннисистом Кристофером О’Коннеллом. В настоящее время Рублёв занимает 18-ю строчку в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Харриса и выиграл турнир АТР в Аделаиде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить