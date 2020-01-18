Кафельников — Рублёву: ждём тебя в десятке уже после Australian Open
- Reuters
«Россиянин Андрей Рублёв продолжает доминировать в нынешнем сезоне, выиграв второй подряд титул в Аделаиде. Принимай поздравления, красавчик! Ждём тебя в десятке уже после Australian Open», — написал Кафельников в Twitter.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв встретится с местным теннисистом Кристофером О’Коннеллом. В настоящее время Рублёв занимает 18-ю строчку в рейтинге АТР.
Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Харриса и выиграл турнир АТР в Аделаиде.