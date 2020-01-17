В Калининградской области стартовал второй этап зимней спартакиады учащихся России

Вторая стадия соревнований по шорт-треку зимней спартакиады учащихся России стартовала в городе Гусеве Калининградской области.

Как сообщает «Янтарный край», в соревнованиях приняли участие конькобежцы из Москвы и Московской области, республик Татарстан и Мордовия, а также Смоленской и Калининградской областей.

В каждой команде по десять человек, возраст участников — 15—17 лет, длина дистанций — от 500 до 3000 м.

В первый день соревнований были разыграны комплекты наград на индивидуальной дистанции 1500 м и в смешанной трёхкилометровой эстафете.

Соревнования продлятся до 18 января включительно.