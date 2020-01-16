Ян уверен, что в будущем сразится с отстранённым за допинг экс-чемпионом UFC Диллашоу

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Российский боец легчайшего веса Пётр Ян поделился мнением относительно возможного поединка с бывшим чемпионом UFC в данной весовой категории Ти Джеем Диллашоу.
Ян уверен, что в будущем сразится с отстранённым за допинг экс-чемпионом UFC Диллашоу
  • Reuters

«Он дисквалифицирован за допинг. Конечно, это интересный боец, большое имя в США. Думаю, в будущем мы с ним встретимся. Смущает ли меня допинговое прошлое соперников? Нет, потому что в бою оно им не поможет. Ведь всё дело в психологии. Можно чем угодно пичкаться, но если человек в себе не уверен, он пытается найти помощь на стороне», — заявил Ян в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее спортсмен заявил, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо избегает боя с ним. 

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