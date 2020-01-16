«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Сибири»

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Хабаровский «Амур» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Сибири»
  • © hcamur.ru

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за «Сибирь» забил Данил Романцев. «Амур» ответил голом Кирилла Рассказова.

Овертайм не выявил сильнейшего. Победный для новосибирской команды буллит исполнил Микаэль Руохомаа.

Для «Амура» это седьмое поражение подряд, тогда как «Сибирь» одержала пятую победу кряду.

Ранее стало известно, почему Мозякин пропустит Матч звёзд КХЛ.

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