Суд постановил закрыть спортивные объекты Игр-2016 в Рио-де-Жанейро

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Федеральный суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все спортивные объекты в городе, оставшиеся после летних Олимпийских игр 2016 года.
Суд постановил закрыть спортивные объекты Игр-2016 в Рио-де-Жанейро
  • © Isaac Risco-Rodriguez/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Globo, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, в котором на основании данных контрольно-надзорного органа утверждается, что эти объекты не имеют сертификатов безопасности и могут быть опасны для посетителей.

Отмечается, что городские власти намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Летние Игры в Рио прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование в связи с подозрениями в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016.

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