Суд постановил закрыть спортивные объекты Игр-2016 в Рио-де-Жанейро
- © Isaac Risco-Rodriguez/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает Globo, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, в котором на основании данных контрольно-надзорного органа утверждается, что эти объекты не имеют сертификатов безопасности и могут быть опасны для посетителей.
Отмечается, что городские власти намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.
Летние Игры в Рио прошли с 5 по 21 августа 2016 года.
Ранее сообщалось, что власти США начали расследование в связи с подозрениями в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016.